Broer Ilse De Meulemeester bevestigt wanpraktijken van haar en moeder: “Ze zullen nooit stoppen met mannen afpersen”

Nu Ilse De Meulemeester haar vonnis heeft gekregen in de Antwerpse rechtbank, zou je vermoeden dat het stof rond haar dispuut met Jacobus ‘Koos’ Perdaems is gaan liggen. Niets is echter minder waar. De Nederlandse zakenman, en eigenaar van Frituur N° 1 in Antwerpen, heeft al laten verstaan dat hij niet zal rusten voor hij ál z’n centen terugziet. Het gaat om zwart geld dat hij haar in de loop der jaren heeft gegeven om haar uit de nood te helpen, nadat ze op de rand van een faillissement stond en haar winkelpand in de Antwerpse Van Breestraat dreigde te verliezen aan schuldeisers.