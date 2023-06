Brecht uit 'Blind getrouwd' praat voor het eerst over breuk met Dziubi: “Dat moment bij de notaris was heel emotioneel”

Het Vakantiehuis Christoff openhartig over liefdesle­ven: “Ritchie en ik begrijpen elkaar beter dan ooit”

Zanger Christoff De Bolle (47) is dan wel al zo’n twee jaar uit elkaar met zijn ex-partner Ritchie, toch zien de twee elkaar nog geregeld. “Hij is nog altijd in mijn leven en we begrijpen elkaar beter dan ooit”, vertelt de zanger in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’. Ontdek hieronder de volledige en openhartige aflevering met Christoff.