Marijn Devalck moet levensstijl aanpassen: “Ik was een gewoontedrinker geworden. Corona deed daar geen deugd aan”

BV Hoe droom van Sal­ly-Ja­ne Van Horenbeeck bijna nachtmer­rie werd: “Voorbije jaren zag ik gitzwarte sneeuw”

Actrice Sally-Jane Van Horenbeeck (52), die jarenlang Peggy Verbeeck speelde in ‘Thuis’, heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Het is intussen al vijf jaar geleden dat ze met SiamSally haar eigen Thais restaurant in Antwerpen opende. Maar in ‘Primo’ vertelt ze hoe het runnen van haar eigen zaak met vallen en opstaan verliep en verklapt ze of ze een terugkeer naar ‘Thuis’ zou zien zitten. “Elke negatieve review is als een dolk in mijn hart.”