“Ja, ik ben wat duurder. Maar ik fiks niet alleen je stem, ook je geest”: deze vrouw hielp Helmut Lotti zijn stem terugvinden

BV Bart Kaëll is niet bang voor toekomst: “Luc en ik beseffen dat onze tijd samen korter wordt, maar laten ons niet verlammen”

Veertig jaar geleden nam Bart Gyselinck uit Oudenaarde de artiestennaam Bart Kaëll (62) aan. Met de komst van VTM en ‘Tien om te zien’ in 1989 groeide hij uit tot één van de toppers in de Vlaamse showbizz. En dat is hij nu nog steeds. Zijn relatie met Luc Appermont gaat zelfs nog vijf jaar langer mee. In een interview met ‘Story’ vertelt Bart nu over zijn succesvolle carrière, zijn grote liefde Luc en ouder worden. “We hebben de dood al geregeld zien aankloppen, en dan ga je nadenken.”