Boezemvrienden Sam Gooris en Sergio: “Bij de geboorte van mijn dochter stond Sam aan de verloskamer te roepen”

“De donkere tijden van gisteren, die zijn we weer kwijt. Hand in hand, weer mensen op het strand, in de zomerzon.” Met een stevige tred en vrolijkmakende melodieën hebben Sam en Sergio met ‘Een nieuw begin hé ho’ vandaag hun allereerste liedje samen uit. “In de sfeer van ‘Laat de zon in je hart’, de allergrootste zomerhit van Willy Sommers”, zegt Sergio. “We zijn de studio ingedoken met Patrick Hamilton, die het destijds produceerde. Elk detail moest kloppen. Ik zei: ‘Patrick, als ’t niet goed is, steek ik uw studio in brand, hé.’”