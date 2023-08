Boer Kim en Emi uit ‘Boer zoekt vrouw’ gaan trouwen: “Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest”

‘Boer zoekt vrouw’. En ja hoor, boer Kim heeft zijn vrouw gevonden. Hij vond dankzij het VTM-programma in 2022 de liefde bij uitverkorene Emi Pellarin. Afgelopen zomer besloot het stel samen te wonen en volgde een gezinsuitbreiding - ze adopteerden twee kittens uit het asiel. Maar nu is het stel klaar voor de volgende stap in hun relatie.

Kim heeft ‘zijn’ Emi nu ten huwelijk gevraagd: “Twee jaar geleden is het allemaal begonnen. Tijdens ‘Boer zoekt vrouw’ hadden we de meest romantische date van ons leven. Als verrassing heeft Kim er afgelopen weekend voor gezorgd dat we deze date konden herbeleven. Maar dat was nog niet alles … ‘Ik moet nog iets vragen’, zei hij. ‘Wil jij met mij trouwen?’ Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest. Honderd keer ‘ja’! The beginning of always.”

