‘Blind Getrouwd’-deelnemers reageren op reünie: “Ik wou weten wie trauma heeft overgehouden aan trouwen”

BVIn het huwelijksbootje stappen op tv schept een band. Dat moeten de deelnemers van het eerste tot het zevende seizoen van ‘Blind Getrouwd’ gedacht hebben toen ze een grote reünie met z’n allen hebben georganiseerd. Dinsdagavond kwamen heel wat ex-deelnemers samen om hun ervaringen te herbeleven. Hoe dat is verlopen, vertellen onder andere Dziubi, Florence en Nuria in dit interview. “Het is alsof we elkaar door en door kenden”, zegt Candice Martens.

KIJK. De deelnemers van Blind Getrouwd kunnen eindelijk weer bijpraten.

Het idee voor een reünie met deelnemers van alle seizoenen ontstond toen Dziubi Steenbergen, Florence Vandoorne, Winnie Bogaerts en Jonah Hulselmans de pop-up van Laura Lieckens bezochten, vertelt Dziubi aan onze redactie. “Ik denk dat het Laura was die alle contactgegevens heeft verzameld om een grote WhatsApp-groep te maken”, herinnert hij zich.

En uiteindelijk lukte het om een grote groep deelnemers bij elkaar te krijgen voor de reünie. Het lijkt een hele klus, “maar dat verliep eigenlijk heel vlot”, vertelt Candice Martens. “De ene stelde een datum voor, de andere een locatie... en zo was het uiteindelijk geregeld. Niet iedereen kon er bij zijn, maar zo gaat dat.”

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Stijn en Nuria. © Instagram

Volledig scherm Jiri, Christophe en Florence. © Instagram

De groep kwam samen in een bar in Mortsel. “Het is fijn om te kunnen praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt”, vervolgt Candice. Op de foto’s lijkt iedereen al jaren bevriend, maar niet alle aanwezigen kenden elkaar. “Toch voelt het vertrouwd, omdat we elkaars seizoenen hebben bekeken”, legt Candice uit. Nuria Gilizintinova herkent dat gevoel: “Het is ook leuk om te horen hoe het gaat met de mensen die buiten de serie liefde hebben gevonden. Hebben ze nu wel of niet een trauma aan trouwen?”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Christophe en Nuria. © Instagram

Het was voor alle aanwezigen duidelijk een fijn weerzien, als we Dziubi en Candice mogen geloven. “Alles verliep gewoon relaxed. Er was echt geen druk”, zegt Candice. En ook Dziubi had het erg naar zijn zin, zelfs met zijn ex Brecht. De twee stapten in het meest recente seizoen in het huwelijksbootje, maar lieten in april dit jaar weten dat ze uit elkaar zijn. “Ik heb met Brecht nog altijd een heel goed contact dus ook met hem was het gewoon heel fijn”, vertelt Dziubi.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Brecht, Christophe en Dziubi © Instagram

Nuria en Stijn zijn het enige koppel uit het eerste seizoen dat nog samen is. Ze verwelkomden ook al twee zoontjes: Victor (5) en Théodore (3). “Ik heb een kind met het gedrag van een tiener in het lijf van een 5-jarige, de andere is veel met theater bezig. Hij wordt volgens mij de volgende Rick Verheye”, lacht Nuria. “Victor en ik zijn twee druppels water qua uiterlijk én qua karakter. Théodore lijkt dan weer sprekend op zijn vader. Het is ook net zo’n grote deugniet.”

Het geheim achter de relatie van Nuria en Stijn? Therapie! “Onze therapeute was voor ons een vuurtoren. Als wij als twee schepen in een woeste zee van emoties tegen elkaar botsten, hielp zij ons om onze koers aan te passen. Door haar sessies zijn Stijn en ik als koppel en als persoon heel erg gegroeid.” Want elk goed huwelijk moet wel eens een moeilijke periode trotseren, beaamt Nuria. “We hadden ook wel altijd de wil om samen te groeien en om samen door te gaan.”

Op 4 september start het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’ op VTM. En ook die nieuwe deelnemers willen hun voorgangers maar wat graag leren kennen. “Dit doen we zeker nog eens. En volgende keer zijn zij dus ook uitgenodigd”, zegt Dziubi.

Het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’ gaat van start op 4 september, elke maandag om 20u35 op VTM.

Volledig scherm Christophe, Tatiana en Brecht. © Instagram

Volledig scherm Christophe, Nuria, Veerle, Evelien, Elke en Dennis. © Instagram

Volledig scherm Florence, Dziubi, Candice, Laura, Tatiana en Christophe. © Instagram

LEES OOK: