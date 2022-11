“Blanka Vlašić, echtgenote van Ruben Van Gucht, bevallen van een zoontje”

Tranen van geluk

Van Gucht zou vermoedelijk buiten de operatiekamer gewacht hebben op het nieuws van de geboorte van zijn zoon. Na de operatie kreeg het sportanker te horen dat hij vader geworden was, en dat alles in orde was met zowel Blanka als zijn kersverse zoon. Volgens Kroatische media kon Ruben Van Gucht zijn tranen van geluk niet bedwingen bij het horen van het goede nieuws.

Eind mei raakte het nieuws bekend dat Blanka Vlašić in verwachting was. Op hetzelfde moment kondigde het koppel ook aan dat ze elkaar het jawoord gegeven hadden in Split, het stadje in Kroatië waar Blanka woont. “Wij hebben ja gezegd”, klonk het destijds op Instagram. “Ja tegen elkaar in het mooie Split. Ja op een leven samen in Kroatië en in België. Ja op het grootste geschenk dat we tot nu toe in ons leven hebben gekregen: onze zoon die eind dit jaar geboren zal worden. Dit betekent alles voor ons.”