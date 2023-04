Björn Soenens laat in zijn hart kijken na kankerdiagnose: “Doodgaan hoort erbij, maar ik ben er nog niet klaar voor”

Björn gebruikt een auto als metafoor voor zijn proces. “Ik ben als lichaam naar de garage gebracht. De keuring laat me even niet door. Eerlijk, het doet me nog liever leven”, klinkt het. Dat lichaam lijkt voor hem momenteel het enige wat hij is als persoon. Plots realiseerde Soenens zichzelf dat het menselijke niet meer mogelijk is als je lichaam ‘halt’ roept. “Je vecht voor lijfsbehoud.”

Kanker is nu een deel van zijn levensverhaal, beseft Björn. “Dit is gewoon het leven zoals het is. Ik ga die pitstop niet overslaan.” Van een wake-upcall kan hij wel spreken, en dat wil hij graag doorgeven aan anderen. “Sta allemaal even stil. Er is in feite niets gezonder dan dat, dan even de tijd stop te zetten en even de oogkleppen van het leven af te zetten. Intussen, wees lief voor elkaar, zolang het kan.”