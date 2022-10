BINNENKIJKEN. Lost Frequencies gooit de deuren van z’n tourbus open: “Elke zaal is uitverkocht. En dat in Amerika”

Showbits Mathieu Terryn: "Het kan me eigenlijk weinig schelen of er veel of weinig mensen naar 'The Voice' kijken

Hoe bevalt de carrièreswitch van Mathieu Terryn? Sinds kort is hij niet alleen zanger van Bazart, maar ook één van de twee nieuwe coaches in ‘The Voice van Vlaanderen’. Het is zijn eerste echte televisiejob. “Naar muziek luisteren en met mensen bezig zijn, is iets wat ik goed kan”, vertelt Mathieu. Of dat televisiewerk proeft naar meer, vertelt hij aan Desna en Senne in een nieuwe Showbits.

16 oktober