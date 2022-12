BINNENKIJKEN. Lesley-Ann Poppe toont haar ‘stadsvilla’ van 650 m2: “Alle vijf badkamers kregen een facelift”

BV Ondanks au­to-ongeval en stortregen: Lize Feryn en Aster Nzeyimana zijn eindelijk weer herenigd

Na elkaar enkele weken te moeten missen, zijn Lize Feryn (29) en Aster Nzeyimana (29) eindelijk weer herenigd. Aster spendeerde zijn tijd in Qatar om verslag uit te brengen over het wereldkampioenschap voetbal en Lize zat ondertussen in Zuid-Afrika. Wanneer het moment kwam dat het duo zich eindelijk zou herenigen, liep alles fout: Lizes Uber deed een accident, haar kaart werd ingeslikt en ze kreeg te maken met stortregen. Maar ze had het er allemaal voor over.

12 december