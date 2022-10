BINNENKIJKEN. Leen Dendievel verkoopt haar huis en geeft een rondleiding

BV IN BEELD ‘Familie’-ac­teur Yanni Bourguig­non met hoogzwange­re vriendin op première 'Het Spook van de Operette’

Zondagmiddag vond in Theater Elckerlyc in Antwerpen de première plaats van ‘Het Spook van de Operette’, een komisch theaterstuk met in de hoofdrol onder andere Hugo Sigal (74) en Celien Hermans (29). Op de rode loper verscheen heel wat bekend volk en allemaal hadden ze zin in deze geestige klucht vol chaos en persoonswisselingen.

9 oktober