BINNENKIJKEN. Jani in z’n Antwerpse herenhuis: “Ik ben hier zó gelukkig dat ik de voorbije miserie haast zou vergeten”

De wonderja­ren van Metejoor (31) en zijn zus Lisa (29): "Mijn ouders hebben mij nooit horen zingen als kind"

In ‘The Voice Kids’ (VTM) is hij coach van jonge zangtalenten, maar hoe was Joris Van Rossem, beter bekend als Metejoor, zelf toen hij nog een ‘kid’ was? Wij doken in de fotoalbums van de zanger en zijn zus, die zelf ook door de podiummicrobe gebeten is. “Lisa deed mee aan wedstrijden en sprong voortdurend op een podium. Ik was keifier op haar en tegelijk ontzettend kwaad op mezelf: waarom durf je dat niet?”

