BINNENKIJKEN. Jan Verheyen en Lien Willaert verkopen Frans vakantiehuis voor 620.000 euro: “Het afscheid doet wel pijn”

BV “Ja, er zijn mensen die voor de naam 'Hans Otten' naar ons hotel afzakken”: bij deze BV's kan je gaan logeren

Een kamer in het kader van een wielerwedstrijd of eerder genieten van een privézwembad onder de Spaanse zon? Wie nog zoekt naar een origineel vakantie-adresje, kan terecht bij verschillende BV’s. Zij verhuren hun vakantiewoning of baten een hotel uit. Maar wat kost dat? En wat krijg je ervoor in ruil? TV Familie zocht het uit.