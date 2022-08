Binnenkijken in de vakantiewoning van Kim en Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’: “Zij heeft me leren communiceren”

Het Limburgse Haspengouw staat bekend als een prachtige streek. Geen wonder dat het hoevetoerisme er zo populair is. Op Domein Tombos in Gingelom, van aardappelboer Kim Biets en zijn familie, kan je logeren in een van de drie vakantiewoningen in de voormalige stallen van een gerestaureerde U-hoeve. Van hieruit ontdek je te voet, per fiets of zelfs met de Vespa of een 2pk’tje de omgeving van Sint-Truiden. “Onze vakantiewoningen zijn populair bij zowel kleine als grote groepen”, vertelt Kim. “Hier geniet je van de natuur en de rust. Voor wie graag eropuit trekt, zijn het Gallo-Romeins museum in Tongeren en het doorkijkkerkje in Borgloon een aanrader. Kinderen kunnen zich uitleven op een speelweide met gigantische glijbaan in de fruitvallei in Sint-Truiden, in de alpacahoeve of de subtropische zwembaden Lago of Plopsaqua.”