BINNENKIJKEN. Frank Molnar van ‘Big Brother’ toont zijn knappe villa in Florida: “Opletten voor alligators in het zwembad”

Showbits Jacques Vermeire verklapt hoeveel duizenden euro’s al geboden werd voor DDT-pet: “Maar verkopen doe ik niet”

Jacques Vermeire en zijn familie zijn druk bezig met de opnames van hun eigen docusoap voor VTM, maar Jacques zal voor eeuwig geassocieerd worden met zijn alter-ego DDT uit ‘FC De Kampioenen’. Hij koestert die rol en ook het kostuum waarin hij dat personage speelde. Sinds kort is hij opnieuw in het bezit van het originele DDT-petje. “Dat geef ik nooit meer af, hoewel er al veel geld voor geboden is”, verklapt hij aan Jarne. Ontdek het bedrag dat verzamelaars over hebben om dit unieke attribuut in te krijgen in een nieuwe Showbits.

4 januari