BINNENKIJKEN. Evy Gruyaert laat alle stress van zich afglijden in haar tuin: “Het helpt om mijn hoofd leeg te maken”

“Toen mijn partner Frederik en ik destijds dit huis kochten, was de tuin heel erg basic”, vertelt Evy Gruyaert. “Veel gazon en zo’n typische haag. Maar dat was niet ons ding en dus zijn we voor een volledige make-over gegaan. Om te beginnen hebben we een bijgebouw gezet in de tuin dat dienstdoet als polyvalente ruimte. Als er een feest is en het begint te regenen, dan zitten we daar droog. We gebruiken het ook als bureau, yogaruimte en fitnesszaaltje met een paar sporttoestellen. Je kan de indeling van het bijgebouw heel makkelijk veranderen. Er staat ook een keukentje en er is een opklapbed, zodat mensen er kunnen blijven logeren. En als de kinderen te veel lawaai maken in huis, durf ik me daar ook al eens op te sluiten (lachje).”