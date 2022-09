“Binnen het half uur stond mijn huis in de fik”: Rodanya van ‘Temptation’ getuigt voor het eerst over brand

BV Alex Agnew staat weer op het podium: “Ik zorg ervoor dat elke mening aan bod komt in mijn show”

Na twee jaar mag het weer. Alex Agnew (49) gaat in première met zijn nieuwe tour ‘Wake Me Up When It’s Over’ in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Met tachtig shows haalt hij de coronaschade in. “Ik heb twee jaar thuis met mijn duimen zitten draaien, dus ik heb er veel zin in”, klinkt het. Hij heeft het over verschillende thema’s zoals corona, maar ook de zogenaamde ‘wokecultuur’. Hij wil in zijn show elke mening aan bod laten komen.

21 september