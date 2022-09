“Binnen een half uur stond mijn huis in de fik”: ‘Temptation Island’-ster getuigt voor het eerst over woningbrand

De Nederlandse Rodanya nam in 2019 samen met haar ex Morgan deel aan ‘Temptation Island’. De twee doorstonden de ultieme relatietest echter niet. Al werden na afloop de potten wel gelijmd tussen hen. Want Rodanya en Morgan kregen samen nog twee kinderen: hun 2,5-jarig zoontje Levay en een dochtertje Feyla van negen maanden.

Maar na ongeveer vijf jaar liep de relatie wederom op de klippen: “Het werkte niet meer tussen Morgan en mij: we kregen allebei andere interesses”, vertelt ze aan ‘De Telegraaf’. Nadat ze uit elkaar gingen, kreeg Rodanya een relatie met Giovanny (23). De twee wilden graag samen een kindje, maar al snel bleek Rodanya in verwachting van een tweeling. Dat maakte ze bekend via Instagram. De twee zaten op een roze wolk, tot dan opeens het noodlot toesloeg: “Alles leek goed te gaan, tot in mijn zeventiende zwangerschapsweek de hel los brak: ons huis vloog ineens in brand”, verklaart ze aan ‘De Telegraaf’.

Naar verluidt bracht Rodanya de kinderen naar school toen het gebeurde. “Binnen een half uur stond het hele huis in de fik, waardoor we twee weken in een vakantiehuis moesten verblijven”, getuigt ze. Na het voorval, plaatste Rodanya meteen een bericht op Instagram met een foto van hun afgebrande huis en de vraag of iemand hen kon helpen met het vinden van een nieuwe woning. “Gelukkig kreeg ik op Instagram al snel bericht van een medewerkster van een makelaarsbedrijf. We mochten een woning bezichtigen en al snel kregen we te horen dat we de woning mochten hebben”, getuigt ze nu na afloop. Er werd destijds meteen een crowdfunding opgericht in de hoop om 25.000 euro in te zamelen. Maar daarover heeft de realityster zich nog niet uitgelaten.