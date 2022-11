Bijna twee jaar na haar breuk met Regi: Elke Vanelderen toont nieuwe liefde op Instagram

“Van mij’, klinkt het in het verder nog in het onderschrift dat bij de foto in kwestie hoort. De nieuwe vriend van Elke Vanelderen, wiens gezicht slechts gedeeltelijk te zien is, heet Tom Braeken. Meer details over de nieuwe liefde van Elke Vanelderen zijn er voorlopig nog niet.

Het is ondertussen bijna twee jaar geleden dat Elke en Regi een punt gezet hebben achter hun relatie. In januari 2021 maakten Elke en Regi na een huwelijk van negen jaar bekend dat ze besloten hadden om uit elkaar te gaan. “Eenentwintig jaar geleden kruisten onze blikken voor het eerst”, klonk het destijds op het Instagramaccount van Regi. “Nu, na negen jaar huwelijk, hebben Elke en ik beslist elk onze eigen weg te gaan. We kijken vol liefde terug op onze jaren samen. Er is geen spijt, er is geen nijd. We zijn en blijven vrienden. De belangrijkste rol uit ons leven blijven we samen vervullen: mama en papa zijn van onze twee prachtige dochters. Je zal ons daarom in de toekomst nog altijd samen op restaurant of in een pretpark terug zien.”

In september vorig jaar liet Regi voor het eerst sinds zijn scheiding met Elke in zijn hart kijken in een interview met ‘Dag Allemaal’. De muziekproducer gaf destijds toe dat zijn drukke werkagenda deels verantwoordelijk was voor hun breuk. “Elke had ­stiekem gehoopt: ‘Er zijn minder optredens, hij zal nu wat vaker thuis zijn.’ Maar wat ben ik gaan doen? Nog harder werken”, klonk het onder meer. Al speelden er ook nog andere factoren mee. “Dat ik geen gas kon of wou terugnemen, is één van de redenen. Maar het is complexer dan dat.”

Volledig scherm Regi Penxten en Elke Vanelderen gaan uit elkaar © Instagram

De verstandhouding tussen Elke en Regi, die samen twee dochtertjes hebben, is wel altijd goed gebleven. Ook na het nieuws van hun breuk bekend raakte, woonden de twee nog lange tijd samen. “Vandaag wonen we allemaal onder hetzelfde dak, maar ooit moeten we natuurlijk wel écht uiteengaan”, klonk het zo’n negen maanden na de breuk in ‘Dag Allemaal’. Maar ook nu kunnen Regi en Elke het nog steeds goed met elkaar vinden. “De verstandhouding met Elke is nog altijd prima - zo heeft ze me deze drukke zomer geweldig gesteund.”

In augustus van dit jaar raakte bekend dat Elke uiteindelijk verhuisd was. “Ze woont op vijf minuten, da’s perfect voor de kinderen”, klonk het toen bij Regi. Aan ‘Het Belang van Limburg’ vertelde de dj ook dat de scheiding officieel rond is. Volgens Regi regelen ze als ex-koppel alles perfect, ook voor de kinderen. Van ruzie is er dan ook geen sprake. De ouders maakten de afspraak dat Ellie Martha en Renée elke maandag en dinsdag bij hem logeren. Door zijn drukke agenda durven die dagen al wel eens te verschuiven, “maar Elke is daar enorm flexibel in”, zegt de dj. “Ik ben echt blij dat Elke en ik nog zo goed overeenkomen.”

Volledig scherm Regi samen met zijn twee dochters Ellie Martha en Renée. © Instagram

Eind augustus gaf Regi ook aan dat hij het niet moeilijk zou hebben mocht Elke ooit een nieuwe relatie hebben. “Nee, daar zou ik wel mee om kunnen, op een volwassen manier. Ons hoofdstuk als koppel is afgesloten”, aldus de dj in ‘Dag Allemaal’. Zelf is Regi voorlopig wel nog single. “Ik wil wel daten, maar ik heb er geen tijd voor. Dat gaat gewoon niet”, klonk het in hetzelfde interview. En ook nu heeft Regi het nog steeds te druk. “Ik ga het toch nog wat uitstellen”, aldus Regi in ‘Dag Allemaal’. Het is te druk: promo doen voor de single, er komt een tv-special van het ‘Zwaartekracht’-concert dat ik zelf moet afmixen. En na de vakantie moet ik nummers voor het komende jaar schrijven. Maar dat zijn allemaal leuke dingen. Ik ga hier niet zielig zitten doen, don’t worry about me.”

