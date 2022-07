‘Big Brother’-ster Betty heeft nu een maatje meer: “De 100 kilo voorbij, maar goed in mijn vel”

BVHet gevecht met de weegschaal, heel veel mensen weten dat die strijd niet makkelijk is. Wel, Betty Owczarek (46), die Vlaanderen in de eerste ‘Big Brother’ leerde wat ‘piekeren’ is, ligt er niet meer wakker van. Ze postte een filmpje op TikTok waarin ze uitbundig danst. En ja, Betty, die al een tijdje als verpleegster in een ziekenhuis werkt, is aanzienlijk volumineuzer dan enkele jaren geleden. Maar de vrolijkheid en levenslust spatten van haar af.

Vervolgens postte Betty het filmpje op een ander socialemediakanaal. Met de volgende boodschap erbij: “De 100 kg voorbij. En eigenlijk kots- en kotsbeu om me te moeten verstoppen en me ervoor te moeten excuseren of verantwoorden. Ja, ik weet dat ik ben aangekomen, want ik heb ook een spiegel en zelfs een weegschaal. En oh ja, ik was vroeger magerder en ben veel veranderd 22 jaar na ‘Big Brother’, madame en meneer. Een gans leven op een krop sla en twee croutons leven interesseert me niet meer. Ik wil gewoon nog serieus zijn als het nodig is en leute maken als ik het nodig vind én met vetkwabben, het zij zo. Ik ben wie ik ben. En nu feesten!”

Betty komt op voor body positivity. Maar toch verwijderde ze deze post én ook het TikTok-filmpje. Omdat ze een negatieve commentaar op kreeg? De redactie van ‘TV Familie’ probeerde haar te contacteren, maar zonder resultaat.

Worsteling

De tv-ster omarmt haar lichaam in de eerste plaats voor haarzelf. Want ze heeft door de jaren heen serieus met haar gewicht geworsteld. “Ik heb heel wat manieren uitgeprobeerd om wat aan mijn gewicht te doen”, vertelde ze geruime tijd geleden. “Uit ervaring weet ik dat de diëten waarvan wordt beweerd dat je er snel en makkelijk door vermagert, de minst efficiënte zijn. Als je echt wat aan je gewicht wil doen, moet je kiezen voor een trage, geleidelijke manier van afvallen.” Betty was lange tijd bijna voortdurend op dieet. “Ik ben daar na mijn eerste zwangerschap mee begonnen”, vertelde ze. “Op een bepaald moment was ik zo radeloos dat ik de zware middelen heb ingeschakeld. Eerst slikte ik pillen die in je darmen het vet uit je voeding wegfilteren. Je eet een zak frietjes en door die pillen lijkt het alsof er nadien pure olie uit je lichaam vloeit als je naar het toilet gaat. Na drie weken was ik nog niets afgevallen. Pas later begreep ik waarom: ik paste mijn voeding niet aan en bleef ongezond eten.”

Volledig scherm Betty op de festivals in 2011. © BELGA

Nu is Betty grotendeels bevrijd van het drukkende slankheidsideaal waaronder veel vrouwen onder gebukt gaan. “Ik hou van lekker eten en start mórgen met diëten”, geeft haar profiel op TikTok prijs. “Ik slikte pillen om af te vallen.”

Betty is nog altijd gelukkig met Peter, met wie ze negen jaar geleden trouwde. Uit haar vorige huwelijk heeft ze een dochter: Evita. En er is ook dochter Melanie uit haar eerste huwelijk. Na een carrière als Vlaanderens plezantste blondine is Betty nu dus verpleegster. Haar laatste optreden gaf ze drie zomers geleden op het festival Kamping Kitsch.

