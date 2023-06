Bezorgde mama Magali ziet Devon Planckaert na drie sukkeljaren eindelijk heropleven: “We hebben hier vaak samen zitten wenen”

BVBlessures, een operatie én een coronabesmetting. Sinds Devon Planckaert (16) aankondigde dat hij net als opa Eddy (64) en papa Francesco (41) coureur wilde worden, was fysiek leed z’n deel. Hij en mama Magali (37) raakten er moedeloos door. Maar de ‘wielerhemel’ lijkt op te klaren: Devon koerst weer en klinkt ambitieus. In een eerste dubbelgesprek met ‘Dag Allemaal’ vertelt het duo nu openhartig over de afgelopen jaren. “Op een dag wil ik de Ronde van Vlaanderen winnen”, zegt hij.