Betty is trots op haar lichaam en danst in bikini op Instagram

“De 100 kg voorbij. En eigenlijk kots- en kotsbeu om me te moeten verstoppen en me ervoor te moeten excuseren of verantwoorden. Ja, ik weet dat ik ben aangekomen, want ik heb ook een spiegel en zelfs een weegschaal. En oh ja, ik was vroeger magerder en ben veel veranderd 22 jaar na ‘Big Brother’, madame en meneer. Een gans leven op een krop sla en twee croutons leven interesseert me niet meer. Ik wil gewoon nog serieus zijn als het nodig is en leute maken als ik het nodig vind én met vetkwabben, het zij zo. Ik ben wie ik ben. En nu feesten!”, schreef Betty een tijdje geleden op sociale media. Toch verdween de ‘body positivity’-post snel daarna.