Ben Segers over zijn gezin, scheiding en geloof: “Ik heb met het idee gespeeld om pastoor te worden”

BVBen Segers (48) is al jaren één van Vlaanderens meest gevierde acteurs, maar er was een tijd dat hij ervan droomde om pastoor te worden. “Het geloof is lang een houvast voor me geweest”, vertelt hij in ‘Primo’. Voor de gelegenheid staat de acteur daarom stil bij de tien geboden. Een uitgebreid gesprek over de relatie met z'n kinderen, de goeie band met z'n ex-vrouw en de bezorgdheid over z'n ouders. “Als overspel systematisch gebeurt, is dat onkuis, maar als het eenmalig is? Dan moet je daar als koppel in gesprek kunnen over gaan.”