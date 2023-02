Ben Segers laat een andere kant zien in ‘Assisen': “Jammer dat je als acteur snel in een hokje wordt geduwd”

BV "Ik schrik nog steeds wanneer winkeliers me aanspreken met 'me­vrouw': Sandrine André viert vijftigste verjaardag

Vijftig worden, het is voor veel mensen een serieus obstakel. Niet zo voor Sandrine André. “Ouder worden is geen excuus om je niet langer jong te gedragen”, vertelt de ‘Familie-actrice dan ook monter in een verjaardagsgesprek met PRIMO. Daarin heeft ze het onder meer over het leeftijdsverschil met haar man, Hans Ligtvoet (68), waarom acteren topsport is en legt ze uit waarom ze nooit botox zal gebruiken. “Treurig om te zien dat veel vrouwen, vaak jonger dan ik, hun gezicht laten mismeesteren door een plastische chirurg.”