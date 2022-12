Ben Segers kampte met stemmingswisselingen: “Op den duur kon ik dat niet meer verbergen”

BV IN BEELD. Een maand nadat ze vier ruggenwer­vels brak: echtgenote Gunther Levi straalt op première 'Ne Geestige Kerst’

Het aftellen naar Kerstmis is nu echt wel begonnen. Zelfs op de planken. Donderdagavond ging in het Fakkeltheater in Antwerpen het komische theaterstuk ‘Ne Geestige Kerst’ in première met onder anderen Sven De Ridder en Leen Dendievel. Ook enkele BV’s kwamen de kerstsfeer opsnuiven.

8 december