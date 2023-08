Ben Affleck is fan van brillenmerk van Eline De Munck: “Hij heeft er meerdere gekocht”

BV Marijn Devalck moet levens­stijl aanpassen: “Ik was een gewoonte­drin­ker geworden. Corona deed daar geen deugd aan”

“Tournee generale!” Uit de mond van Marijn Devalck (72), alias Balthazar Boma, klinken de woorden iconisch, maar in het echt is de ‘F.C. De Kampioenen’-acteur wat zuiniger geworden op z'n eigen alcoholconsumptie. Op doktersbevel. “Ik drink alleen nog in het weekend”, vertelt hij in ‘Primo’. Niet gemakkelijk, want z’n oude duivenhok in de tuin is verbouwd tot cafeetje.