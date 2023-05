Belpop-icoon Lou Deprijck (77) wil trouwen met 26-jarige vriendin: “Haar familie schrok eerst”

Zanger Lou Deprijck werd een jaar geleden op slag verliefd op ‘zijn’ Vanessa, die 51 jaar jonger is. De twee ontmoetten elkaar backstage na een van haar shows. Vanessa zit namelijk zelf in de showbizz en treedt op als een vrouwelijke Michael Jackson-imitator. “Sommige mensen bekijken ons raar - vanwege het leeftijdsverschil - maar we zijn sterk samen”, onthult Deprijck aan ‘Het Nieuwsblad’. “Ook Vanessa’s gezin schrok eerst, maar nu is het oké.”

Voor de Belpop-legende zal dit zijn vierde huwelijk zijn. Hij heeft dan ook al een erg turbulent liefdesparcours achter de rug. “Mijn eerste vrouw is gestorven aan kanker, mijn tweede vrouw - die ook de moeder is van mijn dochter - is overleden in een brand in haar huis in Schaarbeek. Ik heb die vrouwen graag gezien, maar ik heb hen vaak bedrogen", vertelde hij in 2018 aan ‘Dag Allemaal’. Hij gaf datzelfde jaar het jawoord aan de 40 jaar jongere, Thaise Paaan.