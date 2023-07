Bekend Vlaanderen neemt via sociale media afscheid van Martine Tanghe: “We hadden jou nog nodig”

BV “Nu gaat het goed, maar het kan elk moment omslaan”: vriendin geeft update over zieke zoon van Mathias Sercu

Zo’n twee jaar geleden kreeg Tore Sercu (24), de zoon van acteur en scenarioschrijver Mathias Sercu (52), te horen dat hij kanker had. Die bleek helaas terminaal. In HUMO geeft z'n vriendin Frauke (24) een update over z'n gezondheidstoestand. “Prognoses geven ze niet meer.”