Begrafenis Martine Tanghe vindt plaats in besloten kring

Volgens de openbare omroep heeft de familie van Martine Tanghe gevraagd om de afscheidsplechtigheid in besloten kring te houden, zodat naasten van de voormalige VRT-journaliste in alle rust afscheid kunnen nemen. Als gevolg wordt er dan ook aan de pers gevraagd om geen beelden of verslag van de plechtigheid te maken.

Duizenden steunbetuigingen

Kijkers die afscheid willen nemen van Martine, kunnen een persoonlijke boodschap achterlaten via vrt.be of bedanktmartine@vrt.be. Inmiddels lieten ook al duizenden mensen een boodschap achter in het online rouwregister. “U bracht het wereldnieuws in een mooie Nederlandse taal die weinigen van ons meester zijn. U was een icoon”, klinkt het onder meer. Iemand anders schreef dan weer: “Elke dag verscheen u in onze huiskamer en bracht u er goed of minder goed nieuws. Uw heengaan voelt daardoor als het heengaan van een lievelingsoma. Iemand die er altijd is, altijd een baken van rust in een wereld vol chaos.”