Bassist Mirko Banovic over zijn goede vriend Arno: “Hij heeft zich 300% gegeven in die laatste maand”

BVMirko Banovic, die jarenlang de bassist was aan de zijde van Arno, rouwt om het verlies van zijn collega én goede vriend. “Er zal nooit nog een tweede Arno zijn, dat is onmogelijk.”

“Het is nog traag aan het binnenkomen, het doet enorm veel pijn”, aldus Mirko op Radio 1. Hij heeft Arno nog gezien tijdens zijn laatste momenten. “Ik zal gewoon zeggen, ben blij dat we mekaar gezien hebben, veel meer wil ik daar nu niet over kwijt”, klinkt het.

Wel wil hij nog eens vertellen over wat voor getalenteerde artiest zijn kameraad was. Hij werkte de laatste maanden nog nauw met hem samen aan een laatste tour én zelfs een nieuw album. “Arno’s wens was om nog één plaat te maken, want hij had nog ideeën en teksten en wilde dat absoluut nog maken. En zo goed mogelijk. We hebben alles op alles gezet om dat mogelijk te maken. Hij heeft zich 300% gegeven in die laatste maand. Hij heeft heel hard gewerkt, en het is hem gelukt. Ik ben blij dat hij zelf heel fier was.”

“Arno was in eerste instantie ongelofelijke performer”, gaat Mirko verder. “Iemand die zich 100% gaf op het podium. Als je samen met hem op het podium stond moest je je ook 100% geven voor het publiek. Bovendien had hij een ongelofelijke muzikale intuïtie.”

Niet alleen als artiest, maar vooral als mens was Arno memorabel. “On the road, als mens - een mens met wie ik heel veel heb opgetrokken - was hij iemand die heel bezorgd was over zijn entourage, zijn band en zijn familie.”

Wat er in het verschiet ligt voor de band, weet Mirko naar eigen zeggen nog niet. “Er is nog niet nagedacht over de toekomst van de band. Arno is er niet meer en er zal nooit een tweede Arno zijn, da’s onmogelijk. Dus we zien wel. Het is een fantastische rit geweest, en zo wil ik het nog houden.”

