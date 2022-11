Bart Peeters onthult zijn verrassende pensioenplan: “Ik wil heel graag kunstschilder worden”

BV ‘WK-babe’ Axelle Despiege­lae­re is getrouwd: “Wat een perfecte dag”

Ooit was ze de meest begeerde jongedame van de wereld, nu is ze gelukkig getrouwd. Axelle Despiegelaere (25) - beter bekend als de ‘WK-babe’ - is in het huwelijksbootje getreden met haar vriend Emile Steyaert.

8 november