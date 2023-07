Bart Kaëll volgde TikTok-cursus: “Zo probeer ik me te weren tegen al dat jong geweld”

Met ‘Wat is jouw geheim?’ is Bart Kaëll goed op weg een monsterhit te scoren, maar alle steun voor de finale van ‘Zomerhit 2023’ is welkom. Op TikTok deelt hij regelmatig ludieke filmpjes met de vraag om op hem te stemmen. “Ik krijg veel positieve reacties op mijn nieuwe single, maar ik kan mijn kansen moeilijk inschatten. Dus ik herinner mijn volgers op TikTok er graag aan dat ze op mij kunnen stemmen”, zegt Bart. “Je kunt lacherig over TikTok doen, maar de dag van vandaag is het belangrijk om via sociale media je muziek te promoten. Vroeger ging je single gewoon naar de platenboer, nu verloopt alles digitaal. Als je je muziek niet op TikTok promoot, is het alsof je plaat niet in de winkel zou liggen. Zo probeer ik me te weren tegen al dat jong geweld.”