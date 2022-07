Bart Kaëll geeft privéconcert voor Birgit Van Mol in ‘Het Vakantiehuis’: “Dit lied is voor alle mensen die ik graag zie”

BV Will Tura krijgt ereteken op Vlaamse feestdag: “Absoluut icoon”

Op maandag 11 juli, de Vlaamse feestdag, werden er vier verdienstelijke Vlamingen uit de categorieën sport, wetenschap, muziek en culinaire wereld in de bloemetjes gezet. Zij kregen namelijk een ereteken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). In de categorie muziek was deze eer alvast weggelegd voor niemand minder dan Will Tura (81).

11 juli