Bart en Céline uit ‘Boer zkt vrouw’ verwachten eerste kindje: “Een speciaal patatje op komst”

“Om 2023 goed te beginnen willen Bart en ik graag laten weten dat wij een speciaal patatje verwachten”, schrijft Céline op Instagram. Daarmee kondigt het koppel de komst van hun eerste kleintje aan. Het kindje wordt verwacht in de maand juni. Dat is exact negen maanden na hun huwelijk. Want in september 2022 stapten Bart en Céline in het huwelijksbootje.

Bart en Céline lieten er geen gras over groeien na hun deelname aan ‘Boer zkt Vrouw’. Na de opnames gingen ze al snel samenwonen. “Wij hebben dat niet ‘beslist’, het is gewoon zo ­gelopen”, zei Bart destijds in ‘Dag Allemaal’. “Wij ­hebben allebei een drukke job. Als we niet zouden samenwonen, zouden we elkaar niet veel zien.” Zes maanden later raakte bekend dat het stel verloofd was. “Ik heb Céline ten huwelijk gevraagd toen het net gesneeuwd had”, vertelde Bart in ‘Dag Allemaal’. “Hier in de Vlaamse Ardennen boven op een heuveltop...”

Het nieuws van hun verloving raakte begin 2021 bekend. Later dat jaar, op zaterdag 10 juli, volgde de burgerlijke trouw. “Aanvankelijk zouden we pas volgend jaar trouwen, maar op financieel vlak leek het ons beter om er niet mee te wachten. Het zal de eerste keer zijn dat onze families elkaar ontmoeten”, klonk het toen in ‘Story’. Het koppel maakte toen ook al bekend dat het kerkelijk huwelijk, inclusief trouwpartij, was voorzien voor september 2022.

