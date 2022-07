'Bachelorette' Elke Clijsters is opnieuw gelukkig in de liefde: “Mijn nieuwe vriend heeft het programma niet eens gezien”

BVEen dik jaar geleden zagen we hoe Elke Clijsters voor Ivan koos in ‘De Bachelorette’. Kort na het programma liep hun relatie op de klippen, maar ondertussen is er wel een nieuwe man in het leven van Elke. “Mijn kinderen hebben hem nog niet ontmoet, maar ze weten dat ik aan het daten ben.”

Oplettende volgers van Elke Clijsters hadden het misschien al door, maar de voormalige Bachelorette is opnieuw verliefd. Elke, die momenteel van een zonnige vakantie op Ibiza geniet, liet op haar sociale media blijken dat ze niet langer single is. Op haar Instagram Stories deelde de Limburgse bijvoorbeeld al een reactie van haar nieuwe vriend. En toen één van haar volgers haar vroeg of ze nog vrij was, reageerde ze met “nope”. “Ik heb inderdaad een nieuwe relatie, maar we zijn wel nog niet superlang samen”, bevestigt Elke ons wanneer we haar bellen.

Uit de schijnwerpers

Een concrete datum geeft Elke ons niet mee, maar de Limburgse kent haar nieuwe vriend wel al een tijdje. “We hebben elkaar een jaar of twee geleden via Instagram leren kennen. Dit jaar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in de beachclub Ipanema in Hasselt. Uiteindelijk zijn we wel pas een tijd later een koppel geworden.” Elke kende haar nieuwe vriend bovendien al voor haar deelname aan ‘De Bachelorette’. “Ik weet niet eens of hij het programma gezien heeft, maar ik denk van niet. Of toch niet alles”, klinkt het verder nog al lachend.

Voorlopig wil Elke Clijsters haar nieuwe relatie wel nog een tijdje uit de schijnwerpers houden. “Als de tijd rijp is, zal ik een foto delen, maar voorlopig zijn we elkaar zelf nog volop aan het leren kennen. We vinden het ook fijn dat het nog niet al te veel in de aandacht komt.” Cruz en Cleo, de kinderen van Elke, hebben de nieuwe vriend van hun mama dan ook nog niet ontmoet. “Ook op dat vlak wil ik het liever rustig aan doen”, aldus de voormalige Bachelorette. “We wachten het juiste moment af, maar ze weten wel dat er een nieuwe man in mijn leven is.”

