Babygeluk bij Nasrien Cnops: zaterdag nog hoogzwanger op festivalweide, zondag bevallen van dochtertje Tove

"Hij deed het allermoei­lijk­ste, jaren audities doorsparte­len en volhouden": hoe Gert Winckel­mans carrière nieuw elan gaf

Hij was dé ster van telenovelle ‘Sara’, maar tot een echte doorbraak kwam het nadien niet voor Gert Winckelmans (44). Tot nu. Met een cruciale rol in ‘Thuis’ én in de nieuwste film van Jan Verheyen lijkt de acteur eindelijk écht gelanceerd. En dat heeft hij volledig aan zichzelf te danken, zeggen zijn collega’s in ‘Dag Allemaal’. “Gert is altijd aan de kar blijven sleuren.”