Average Rob staat vanavond op Pukkelpop en lanceert eigen pilsje: “Bier houdt ons land samen”

Tienduizenden Tiktokkers duiken wekelijks met zijn ‘Stop Working, Start Drinking’ het weekend in, maar vanavond staat hij er echt. Internetfenomeen Average Rob, geboren Robert Van Impe (30). Vijf jaar schuimt hij met Omdat Het Kan Soundsystem grote podia af, vanavond landen ze in de Boiler Room van Pukkelpop. “Het allerbelangrijkste tijdens onze set is dat we het volk meekrijgen”, klinkt het. “We willen hard gaan met een energievolle act die straffe visuals bevat. En we krijgen gezelschap van en een speciale gast. Maar die houden we graag nog even geheim.”