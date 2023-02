Average Rob sleepte als enige onafhankelijke creator een Kastaar in de wacht: “Eindelijk raken we van de vooroordelen af”

BV “Mijn lief en beste vriendin zijn mijn houvast in deze rollercoas­ter”: amper 21, maar Gloria Monserez is nu al leading lady van uw tv-scherm

Vroeger was ze performer van dienst op school en zelfs in de Colruyt - “Als kind zocht ik naar mijn time to shine” - nu verovert de amper 21-jarige Gloria Monserez in sneltreinvaart uw scherm. Ze zoeft tussen Eén, Ketnet, VTM en GoPlay alsof het niets is en kreeg de Kastaar voor ‘Doorbraak van het jaar’. In een uitgebreid interview reageert Gloria op haar succes en praat ze over hoe ze in het wereldje verzeild raakte en over de steun van haar lief. “Zolang je kan lachen om je ruzies, zit je goed.”

14:40