Astrid Coppens toont voor het eerst haar pasgeboren dochtertje Joey-Lee

Showbits Acteur Mark Tijsmans (‘Flikken’) stapt ontgoo­cheld uit de politiek: “Heel wat collega’s lieten mij vallen toen ik bij N-VA aansloot”

Acteur Mark Tijsmans, vooral bekend van ‘Flikken’, stapt uit de politiek. Hij zetelde voor N-VA in de gemeenteraad van Antwerpen, maar hij kan zich niet langer verzoenen met het cultuurbeleid van z’n partij. De stad schrapt projectsubsidies, wat op heel wat protest stuit in de cultuursector. Bekende acteurs als Stanny Crets, Marleen Merckx en Peter Van den Begin zijn de gezichten van de manifestatie, maar ook Tijsmans sluit zich daar nu openlijk bij aan. Hij is ontgoocheld in de politiek en dat komt nu des te harder aan. “Heel wat professionele contacten hebben mij laten vallen toen ik bij de N-VA ging”, vertelt hij aan Desna in een nieuwe Showbits.

25 oktober