Astrid Coppens kondigt het geslacht van haar tweede kindje aan

Op zaterdag maakte Astrid Coppens al duidelijk dat ze niet langer van plan was om het geslacht van haar tweede kindje te verbergen. “Het is bijna zover. Het is eindelijk tijd voor onze gender reveal”, klonk het toen in een filmpje op Instagram. Maar vooraleer Astrid het grote nieuws bekendmaakte, was ze nog benieuwd naar de mening van haar volgers. “Wat denken jullie dat het gaat worden: een jongen of een meisje?”

Veel felicitaties

Begin mei kondigde Astrid Coppens aan dat ze opnieuw in verwachting is. “Onze droom is uitgekomen", klonk het toen op Instagram. Toen deelde Astrid een filmpje en een foto waarop te zien was hoe haar dochtertje Billie-Ray het nieuws bekendmaakte: “Mama heeft een baby in de buik!” Astrid Coppens en haar echtgenoot Bram mochten in juni 2019 al eerste kindje samen verwelkomen, maar Astrid is er altijd open over geweest dat ze nog een broertje of zusje wilde voor het kleine meisje. “We willen heel graag een tweede kindje, ook voor haar”, zei ze eerder dit jaar in een interview. “Maar we laten de natuur haar werk doen. Onze kinderwens is sowieso vervuld. Als er geen tweede meer komt, dan zullen we niet ongelukkig zijn. Maar baby’s zijn wel heel schattig, hé...”