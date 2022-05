Astrid Coppens in verwachting van tweede kindje: “Onze droom is uitgekomen”

De gewoontes uit Los Angeles die Astrid Coppens niet kan lossen: “Ik mis maar één iets aan die stad”

Model en ontwerpster Astrid Coppens (39) droomt ervan om eens lang uit te slapen. Maar omdat dochter Billie-Ray (2,5) net als mama een slechte slaper is, begint bij Astrid elke dag vroeger dan de meesten van ons. Ach, in Los Angeles was ze niks anders gewoon. “Daar gaan mensen om zes uur al sporten.” De drukke mama vertelt over haar oude en nieuwe gewoontes, van een boterham met boter en choco ’s ochtends tot vloeken op het padelveld. “Mijn hoofd is altijd bezig met van alles.”

