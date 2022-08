Astrid Coppens en Natalia vieren het einde van de grote vakantie op het strand: “Wat een leuke dag”

“Wat een leuke dag met deze schatten Natalia, Apollo, Bobbi-Loua en Frederik. Bijna einde van de grote vakantie”, klinkt het bij de foto’s die Astrid Coppens afgelopen maandag deelde op Instagram. Op het kiekje in kwestie zien we hoe Astrid samen met Natalia poseert voor een foto. Billie-Ray, het dochtertje van Astrid, en Bobbi-Loua, het dochtertje van Natalia, doen vrolijk mee. Daarnaast staat ook Frederik, de partner van de zangeres, samen met hun zoontje Apollo mee op de foto.

Dat Natalia en Astrid goede vriendinnen zijn, is wel geen geheim. In april hebben de twee ook al eens een dagje samen doorgebracht op het strand. “2 mamaatjes op het strand. Wat een prachtige dag samen met Natalia en haar superschattige zoon Apollo in Knokke”, klonk het toen. Het zoontje van Natalia krijgt er binnenkort bovendien een speelkameraadje bij. Binnen zo’n twee maanden moet Astrid namelijk bevallen van haar tweede kindje.