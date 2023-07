Aster Nzeyimana donderdag voor het eerst aan het werk te zien als voetbalcommentator bij VTM 2

Verder heeft Nzeyimana nog een drukke (voetbal)zomer voor de boeg. Op donderdag 2 augustus voorziet hij de wedstrijd tussen Racing Genk en FC Servette in de European Qualifiers van de Champions League van commentaar. Op woensdag 16 augustus buigt hij zich, samen met analisten Marc Degryse en Jan Mulder, dan weer over de wedstrijd van Manchester City en Sevilla in de UEFA Super Cup. Daarnaast mag Aster in tandem met VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx ook de voetbalmatchen in de Champions League én die van de Rode Duivels hosten. Aster en Maarten vormen zo samen het gezicht en de stem van al wat de zenderfamilie van VTM te bieden heeft op vlak van voetbal. “De goesting is deze keer extra groot om met een knal aan het nieuwe seizoen te beginnen”, aldus Nzeyimana, die nog maar recent de overstap maakte naar VTM.