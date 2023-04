Arno Glorie eert vader Bart Van den Bossche: “Soms hadden we zware discussies, we konden allebei heel koppig zijn”

BV Ex-Miss België Stephanie Meire na haar twee scheidin­gen: “Een derde huwelijk? Zeg nooit nooit”

Op VTM Gold worden we met de herhalingen van ‘Wat nu weer?!’ terug gekatapulteerd naar de jaren 90. In deze jongerensoap werd een van de hoofdrollen vertolkt door Stephanie Meire (51), in 1993 nog tot Miss België gekroond. Haar leven kende ups én downs, maar steeds wist de Brugse haar rug te rechten. Anno 2023 zit ze in een erg goeie flow. “Ik ben heel gelukkig”, vertelt Stephanie aan ‘PRIMO’. “Mijn huidige vriend is de liefde van mijn leven.”