Arlette, de mama van Evi Hanssen, is ongeneeslijk ziek: “Elk moment samen is een feestje, maar ook een stukje afscheid nemen”

BVVorig jaar kreeg Evi Hanssen (43) te horen dat haar mama ongeneeslijk ziek is. Arlette (75) heeft borstkanker met uitzaaiingen in de lever en botten. Een hard verdict, maar ook eentje waar ze intussen allebei vrede mee hebben genomen. “Ik zit in een bevoorrechte positie bij de grote afscheidsstoet van mijn mama”, zegt de presentatrice in ‘Story’. “Dat is intens, maar ook een heel groot cadeau.” Wat volgt is een nuchter en eerlijk dubbelgesprek over dood en leven, en de soms dunne grens daartussen. “Ik ben niet bang om te sterven.”