Annie Geeraerts heeft vrede genomen met kleinere rol in ‘Familie’: “Af en toe mogen Anna en Albert nog een teken van leven geven”

BV Debuutsin­gle Nathalie Meskens voorlopig nauwelijks te horen op de radio: "Ik geef toe dat we er nog niet zijn"

Actrice en zangeres Nathalie Meskens is van alle markten thuis, maar op het podium van ‘Tien om te Zien’ stond ze nog nooit. Ze brengt er haar debuut ‘You knocked down my walls’ dat ze uitbracht onder de artiestennaam MSKNS. Veel mensen hebben die link nog niet gelegd, misschien daarom dat het nummer nog niet is opgepikt door de radiozenders. Showbits volgt de vuurdoop van La Meskens bij ‘Tien om te Zien’ en ze vertelt Jarne ook over haar gezinsgeluk en ze verklapt al ‘iets’ over het nieuwe programma waar ze aan werkt.

24 augustus