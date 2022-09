Annie Geeraerts, al 30 jaar de Queen van ‘Familie’: “Er komt nog een mooie verhaallijn voor me aan”

BV Hans Herbots en Lien Van de Kelder zijn eindelijk herenigd na Thais avontuur: “Ik heb ons sociaal leven hard gemist”

Na maanden werken in Thailand is Vlaams filmregisseur Hans Herbots (52) herenigd met zijn partner, actrice en zangeres Lien Van de Kelder (39), en kinderen Victor (7) en Jeanne (9). Het gezin kijkt er enorm naar uit om de verloren gezinstijd in te halen. Al heeft Hans deze week nóg iets te vieren: de release van zijn nieuwe Vlaamse film ‘Ritueel’. In ‘Story’ vertelt het koppel over hun avonturen in Thailand, het gemis nadien en hun toekomstplannen. “Dag en nacht samenwonen lijkt me niet ideaal, dat hebben we gemerkt tijdens de coronaperiode (lacht).”

11 september