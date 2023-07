Ann Van Elsen ontmoette ooit een grote ster: “Plots stond Ryan Gosling naast mij, ik heb hem moeten helpen”

TV “Er wordt enkel nog ingezet op (te) dure schermge­zich­ten”: ontslag­golf in mediawe­reld zorgt voor onrust

Steeds meer bekende gezichten moeten noodgedwongen afstand doen van hun job in de media. Na de grote ontslagronde bij VRT, werd Sean Dhondt (39) recent aan de deur gezet bij Qmusic en kreeg Koen Crucke (71) te horen niet meer welkom te zijn bij de kerstshow van ‘Samson en Marie’. In ‘TV Familie’ geven afgedankte BV’s hun ongezouten mening over wat zij “een trieste trend” noemen en verklaart onze tv-expert wat er aan de hand is in het medialandschap. “Zijn herhalingen van herhalingen dan zoveel beter?”