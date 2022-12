Ann Van den Broeck viert feestdagen met geweldig nieuws: "Geen zieke cel meer te bespeuren”

BV Goedele Liekens houdt de naam van haar nieuwe vriend nog even geheim: “Effe rustig aan”

Goedele Liekens (59) is voorzichtig verliefd. Op de première van ‘Zillion’ verscheen ze aan de zijde van een onbekende, knappe man, en in haar column in NINA afgelopen weekend gaf ze toe dat hij de nieuwe man in haar leven is. Zijn naam houdt ze voorlopig echter nog even geheim.

20 december